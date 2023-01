Turista accoltellata a Roma | fermato a Milano il giovane clochard polacco

Open

E' finita la fuga di Aleksander Mateusz Chomiak, il polacco senza fissa dimora ricercato per il ferimento dellaisraeliana di 24 anni,davanti alla biglietteria automatica della ...a Roma Termini, arrestato a Milano l'aggressore: Aleksander Mateusz Chomiak fermato in stazione Il racconto Gavin Brooks è un ex ufficiale dell'esercito britannico. Si è fatto ... Turista accoltellata a Roma, ecco l'aggressore della 24enne israeliana - Il video e le foto Il 25enne, identificato come l'uomo che ha accoltellato la turista israeliana, si era reso irreperibile subito dopo l’aggressione. I due militari, marito e moglie, dopo aver visto i fotogrammi diffusi ...Sarebbe stato fermato da Carabinieri e Polizia Ferroviaria nella zona della Stazione Centrale. E' finita la fuga di Aleksander Mateusz Chomiak, il polacco senza fissa dimora ricercato per il ferimento ...