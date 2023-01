Tumori pediatrici | identificati i fattori genetici che predispongono al neuroblastoma

Leggi su fmag

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il nuovo anno inizia con enormi passi avanti nel campo dei: grazie ad una promettente scoperta di alcuni ricercatori napoletani c’è una speranza in più per la diagnosi precoce e la cura di una delle malattie rare più temibili. L’equipe di studio, guidata da Mario Capasso e Achille Iolascon, rispettivamente professore associato e ordinario di Genetica medica dell’università degli Studi di Napoli Federico II e principal investigator del ‘Ceinge’, centro campano di biotecnologie avanzate, hanno infatti identificato icheal, investigando su un bagaglio di dati tra i più ampi mai utilizzati al mondo. Lo studio è pubblicato su ‘eBioMedicine’ del gruppo editoriale The Lancet....