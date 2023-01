Trovato cadavere di un uomo di Bacoli al largo di Procida

VeronaSera

... nella sua proprietà infatti è statoildi un cane e altri 7 in pessime condizioni di malnutrizione, ora sequestrati e affidati al canile locale. Sono due episodi diversi ma ...Un uomo di 54 anni è statomorto ieri dai vigili del fuoco nella sua abitazione di Monreale. Il decesso risalirebbe ad almeno cinque giorni prima e a vegliare ilsarebbe stato il cane che viveva col padrone ... Trovato in appartamento il cadavere di un uomo di 58 anni La Guardia Costiera di Procida ha recuperato nel pomeriggio, nel tratto di mare tra l'isola ed il promontorio di Capo Miseno, il cadavere di un uomo. (ANSA) ...Trump zero tasse o quasi per molti anni, compresi quelli da Presidente Usa ma soprattutto negli anni, anzi decenni, da imprenditore, anzi come si dice quando l’imprenditore è grosso e gonfio di succes ...