"Troppi rifiuti". E le toghe ordinano il rimborso della Tari

ilmessaggero.it

Si faceva probabilmente riferimento alla mancata differenziazione dei. Inoltre, secondo l'impianto difensivo del Campidoglio, un rimborso poteva sussistere solo se fosse stata dichiarata una ...Si faceva probabilmente riferimento alla mancata differenziazione dei. Inoltre, secondo l'impianto difensivo del Campidoglio, un rimborso poteva sussistere solo se fosse stata dichiarata una ... Roma, Tari rimborsata a Settebagni per i troppi rifiuti in strada: i cittadini vincono il ricorso L'ex presidente della Croce Rossa annuncia che nei prossimi giorni arriverà il programma. "Ma chi si aspetta qualcosa di faraonico resterà deluso". Fdi, Lega e Fi in coro: "È l'uomo giusto" ...A Roma storica sentenza contro Ama e comune. La causa dei cittadini andava avanti da 5 anni: il Campidoglio dovrà rimborsare l'80% della Tari ai residenti di Settebagni ...