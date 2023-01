Troia | spazio polifunzionale e multisensoriale nell’ex convento San Domenico

Leggi su noinotizie

(Di martedì 3 gennaio 2023) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di: Adi San, le vecchie cucine diventano “espositivo”. I ragazzi dell’associazione Idee in Movimento disono al lavoro per riqualificare tre stanze, un tempo adibite a mensa/cucina dell’exe ricavarne spazi in cui saranno realizzati: 1) Esposizioni 2) Talk e dibattiti a tema sociale 3) Workshop per bambini e diversamente abili “E’ unodi sperimentazione culturale – raccontano i ragazzi – in cui vivere una nuova dimensione: arredi, utensili, oggetti vari che un tempo rendevano funzionale all’uso le cucine e la mensa, diventeranno i mezzi per creare percorsi ...