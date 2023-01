Trevor Bickford al bivio tra terrorismo e desiderio di un suicidio ad alto impatto

(Di martedì 3 gennaio 2023)alle ore 22.00 circa della notte di San Silvestro si è presentato ad un posto di controllo del Dipartimento di Polizia di New York a Times Square tra la cinquantaduesima strada e l'ottava strada ovest, dove gli agenti erano intenti al controllo dei bagagli alla ricerca di armi o oggetti sospetti. La zona aveva visto uno schieramento straordinario di tutte le forze di polizia disponibili, composte sia da agenti esperti, sia da neofiti. Il dispositivo di sicurezza era finalizzato alla costituzione di un cordone di sicurezza attorno a Times Square, affinché nessuno di newyorkesi giunti per festeggiare il Capodanno potesse portare al seguito armi, strumenti atti ad offendere o merci illegali. Al checkpoint della Polizia il diciannovennesi è presentato vestito come un qualsiasi ragazzo americano, portando, secondo ...

RaiNews

, 19 anni , è stato accusato di due capi di imputazione per tentato omicidio di un agente di polizia e due capi di imputazione per tentato assalto per presunto attacco alla testa di ..., il 19enne arrestato dopo l'aggressione, era partito dalla sua casa nel Maine per andare a colpire la polizia in un atto di terrorismo islamico Attacco con machete a Times Square, Trevor Bickford potrebbe essere incriminato per terrorismo La polizia conferma la matrice di estremismo islamico nella aggressione con machete a New York degli scorsi giorni.Il Dipartimento di Polizia di New York ha annunciato lunedì che il sospetto 19enne che ha attaccato tre agenti di polizia con un machete la notte di Capodanno nei pressi della famosa Times Square è st ...