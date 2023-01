Trevisan-Swiatek stanotte in tv | orario | canale e diretta streaming United Cup 2023

(Di martedì 3 gennaio 2023) Martinase la vedrà contro Iganel secondo singolare tra Italia e Polonia, vincitrici rispettivamente dei Gruppi E e B e dunque avversarie nello spareggio cittadino a Brisbane per cercare l’accesso alla semifinale dellaCup. Ostacolo ai limiti del possibile per la toscana, che affronta la numero uno del mondo in un match dall’esito apparentemente scontato. L’azzurra ha perso nettamente contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia prima di prevalere dopo una maratona estenuante nel suo secondo match sul suolo australiano contro la norvegese Malene Helgo., invece, arriva dai successi in due set rispettivamente contro la kazaka Julia Putintseva e la svizzera Belinda Bencic. Servirà un’impresa aper cercare d’impensierire la polacca, apparsa in ...

...30 -vsA seguire - Musetti vs Michalski Dalle ore 08:30 - Berrettini vs Hurkacz A seguire - Bronzetti vs Linette A seguire - Doppio misto PERTH GRECIA vs CROAZA Ore 05:30 - ...ITALIA - POLONIA UNITED CUP Mercoledì 4 gennaio Sessione diurna - dalle ore 03:30 Martina(ITA) vs. Iga(POL) Lorenzo Musetti (ITA) vs. Daniel Michalski (POL) Sessione serale - Dalle ... Trevisan-Swiatek stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming ... Sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia nel playoff della United Cup 2023. La nazionale polacca ha infatti vinto la sfida decisiva del gruppo B contro la Svizzera e ha raggiunto nella fase successiva ...