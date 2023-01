Tredicesima giornata Basket Serie A 2022 2023 | il punto

(Di martedì 3 gennaio 2023) Nel big match della/23 l’Olimpia MIlano passa a Bologna per 74-96 e aggangia i felsinei in vetta alla classifica. Grande protagonista Davies con 23 punti. Nelle altre sfide, Treviso si aggiudica il derby contro Verona (100-93), Tortona sbanca Varese(76-81), così come Brindisi a Trento(68-78). Successi anche per Scafati su Napoli(96-61), Brescia contro Sassari(92-94), e Reggiana su Pesaro(95-76).: I RISULTATI REGGIANA-PESARO 95-76 TRENTO-BRINDISI 68-78 UNIVERSO TREVISO-VENEZIA 100-93 VARESE-DERTHONA 88-89 VIRTUS BOLOGNA-OLIMPIA MILANO 74-96 VERONA-TRIESTE 88-81 DINAMO SASSARI-BRESCIA ...

Footballnews24.it

Ladi Serie A gira attorno alla grande sfida tra Virtus Bologna e Milano. VIRTUS - MILANO 74 - 96 Dietro alle prodezze di Davies e Baron, Milano scrive una nuova pagina vincente nel ...Tra i match previsti nel programma delladi Serie A1 di basket maschile 2022/23 , a Verona e Scafati sono andati in scena due importanti scontri per le posizioni di medio - bassa classifica. Ecco i risultati e i racconti ... LBA, tutte le gare della tredicesima giornata: spiccano derby veneto e scontro al vertice Si è disputata la tredicesima giornata del massimo campionato italiano di basket e in serata si sono disputati quattro incontri. Oltre al big match tra Bologna e Milano sono scese in campo Verona, Tri ...La squadra di coach Ramondino sciupa un +5 a tre minuti dalla sirena, ma poi rimonta nel finale e sconfigge in trasferta i lombardi per 89 a 88. Vittoria importantissima in chiave terza piazza per i p ...