Travolta e uccisa sul GRA | a un mese dalla tragedia la famiglia festeggia il compleanno di Alessia Sbal

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 3 gennaio 2023) Ad unmorte dida un tir ladella 43enne decide comunque dire il suo. Sono proprio i familiari a darne notizia su facebook e invitano chiunque a partecipare a ‘l’evento che si svolgerà sulla piazzetta tra Vicolo Della Moretta e Via Dei Banchi Vecchi, all’aperto ma non al freddo. L’amore e l’allegria saranno sovrani di questo incontro pere per quello che lei avrebbe voluto realizzare nella vita, allegria e amore”. L’evento ‘In ricordo del sorriso di’ L’appuntamento è per domani 4 gennaio in un incontro al caffè ‘Ai Banchi Vecchi’ dal titolo: “In ricordo del sorriso di...