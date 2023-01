Traffico Roma del 03-01-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 3 gennaio 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ascolto file per incidente sulla carreggiata esterna del raccordo tra la Aurelia e via di Casal Lumbroso sempre in esterna rallentamenti tra Laurentina e la diramazionesud è su quest’ultima coda In ingresso sul raccordointenso sul lungotevere in particolare file verso Trastevere tra Piazza Pia e ponte Garibaldi file sul viadotto della Magliana verso Fiumicino si procede in via Aurelia Antica tra via di Villa Betania via di San Pancrazio nelle due direzioni ricordiamo che in questo tratto c’è il senso unico alternato dovuto ai lavori si lavora anche in via di Monte Cucco dove si viaggia a senso unico alternato all’altezza di Porzio facile la formazione di code Inoltre chiuso Vicolo Papa Leone per uno smottamento avvenuto nelle scorse settimane ancora chiusa via della Magliana ...