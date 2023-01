Traffico Roma del 03-01-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 3 gennaio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione e rallentamenti sono segnalati lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare tra l’uscita dellaL’Aquila e La Rustica code poi sul percorso Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale direzione centro la polizia locale Ci segnala poi un incidente su Corso di Francia all’altezza di largo Gerolamo Belloni un secondo incidente in zona Marconi in via Guido Castelnuovo a San Pietro chiuso Borgo Santo Spirito tra Largo Ildebrando Gregori e via Paolo Sesto In quest’ultima direzione Al Trullo chiusa per la rottura delle condotte idriche via Montecucco in prossimità di Sarzana per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan Valente Buon pomeriggio un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale ...