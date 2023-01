Traffico Roma del 03-01-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 3 gennaio 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione si rallenta a causa di lavori su entrambe le carreggiate della via Salaria all’altezza di via Cortona alla più Claudio sono possibili rallentamenti per un incidente in viale Anicio Gallo all’altezza di viale Giulio Agricola Al Trullo chiusa per la rottura delle condotte idriche via Montecucco in prossimità di via Sarzana a San Pietro è chiuso Borgo Santo Spirito tra Largo Ildebrando Gregori via Paolo Sesto In quest’ultima direzione per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a cura della C della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità