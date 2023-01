Traffico Roma del 03-01-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 3 gennaio 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazioneregolare sul grande raccordo anulare e su tutte le consolari nella zona di Piazza Bologna possibili rallentamenti per incidente in via Padova in via Arezzo a San Pietro è chiuso Borgo Santo Spirito tra Largo Ildebrando Gregori e via Paolo Sesto In quest’ultima direzione è chiusa a causa del manto stradale danneggiato via della Magliana via del Fosso della Magliana & via delle Vigne per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità