Traffico Roma del 03-01-2023 ore 08 | 00

(Di martedì 3 gennaio 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione rallentamenti sono segnalati sul tratto Urbano della A24 da Portonaccio la tangenziale verso il centro e poi sulla diramazione disud da Torrenova al Grande Raccordo Anulare nella zona di San Pietro è chiuso Borgo Santo Spirito 3 a Largo Ildebrando Gregori e via Paolo Sesto In quest’ultima direzione per quanto riguarda il trasporto pubblico sulla linea della metropolitana la stazione di Furio Camillo e temporaneamente utilizzabile solo in uscita a causa di una verifica tecnica per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Valente una buona giornata un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità