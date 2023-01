Tra Kate e William è crisi Lui rivede la sua ex fidanzata mentre Kate è a casa

Leggi su howtodofor

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il principeMiddleton sono i futuri reali di Inghilterra e in questi ultimi mesi dalla morte di Elisabetta II, occorsa lo scorso 8 settembre sono sempre accanto a Re Carlo III per imparare tutto quello che c’è da sapere. Come sappiamo l’incoronazione di Carlo avverrà il prossimo maggio 2023 ma intanto il nuovo sovrano sta già rivestendo ampiamente il suo ruolo, entrando nel pieno degli impegni reali. Accanto a lui a portare gli oneri e gli onori della Corona c’è l’immancabile Camilla, Regina consorte per volere della stessa Elisabetta II in punto di morte.sono diventati ufficialmente i principi di Galles e questo titolo era appartenuto anche alla compianta Lady Diana. Sicuramente delle giovani coppie del Regno, ...