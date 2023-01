Tour de ski | Klaebo imbattibile | De Fabiani 9° | Pellegrino 6° nella generale

Eurosport IT

Azzurri in difesa, Klaebo imbattibile. La terza tappa delde, nell'ambito della Coppa del Mondo di sci di fondo, a Oberstdorf esalta ancora l'asso norvegese, finora 3 vittorie su 3 (saranno 7 le tappe), che sulla pista tedesca di Oberstdorf trionfa ...Tre vittorie su tre gare, a conferma " se mai ce ne fosse bisogno " che Johannes Klaebo è pressoché imbattibile anche nelle gare distance : la terza tappa delde, con la 10 km in tecnica classica di Oberstdorf, racconta di un norvegese ormai intenzionato a battere ogni record. Solo Ustiugov era riuscito a vincere le prime tre gare del prestigioso ... Sport invernali - programma della settimana: Tour de Ski e Quattro Trampolini, torna il biathlon Frida Karlsson conquista la 10 km femminile con partenza a intervalli, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2022/2023.La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...