Tour de Ski | Klaebo domina la 10 classica di Oberstdorf Cede Pellegrino - Sport - Altri Sport - quotidiano net

Il norvegese si impone nella 10 chilometri davanti a Krueger e Toenseth, De Fabiani nono. Pellegrino cede oltre un minuto per la ...Azzurri in difesa, Klaebo imbattibile. La terza tappa delde, nell'ambito della Coppa del Mondo di sci di fondo, a Oberstdorf esalta ancora l'asso norvegese, finora 3 vittorie su 3 (saranno 7 le tappe), che sulla pista tedesca di Oberstdorf trionfa ... Sport invernali - programma della settimana: Tour de Ski e Quattro Trampolini, torna il biathlon Il norvegese si impone nella 10 chilometri davanti a Krueger e Toenseth, De Fabiani nono. Pellegrino cede oltre un minuto per la generale ...Frida Karlsson conquista la 10 km femminile con partenza a intervalli, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2022/2023.