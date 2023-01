Tour de Ski 2023 | Frida Karlsson conquista 10 km tc di Oberstdorf e vetta della classifica generale Anna Comarella al 24° posto

(Di martedì 3 gennaio 2023) Doppio primato per. La svedese, in un colpo solo, si porta a casa sia la vittoria nella 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli di, terza tappa delde Ski, che la testa, senza peraltro doverla più condividere con altre. 24’53?3 il tempo che la porta alla vittoria sulle nevi tedesche: è la sesta vittoria in eventi di Coppa del Mondo nonché il 14° podio. Una gara, la sua, condotta con costanza e senza mai concedere nulla alle avversarie dall’inizio alla fine, dal momento che è sempre rimasta al comando attraverso ogni intertempo. Semmai è la lotta per la seconda posizione ad assumere carattere particolarmente aspro, con la finlandese Krista Parmakoski che proprio negli ultimi 1700 metri acciuffa la ...

