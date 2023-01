(Di martedì 3 gennaio 2023) FrancescoBocchi si godono le prime festività invernali insieme: la vacanza dadei due L’amore tra FrancescoBocchi avanza come meglio non potrebbe. La coppia ufficializzata nei mesi scorsi, dopo la separazione tra il Capitano e la storica moglie Ilary Blasi, continua a farsi vedere anche in pubblico, visto che ormai non esiste più le necessità di nascondersi. Dopo aver deciso di festeggiare Capodanno negli USA, a Miami, il primo da quando la coppia è stata ufficializzata, FrancescoBocchi stanno proseguendo la loro vacanza oltreoceano con una crociera daalle Bahamas a bordo di una nave da perdere la testa. Ma i due piccioncini non sono soli, visto che con la bandiera della Roma e la nuova compagna ...

361 Magazine

Leggi Anche Ilary Blasi si prepara al Capodanno a Bangkok con Bastian... che non si vede Dall'altra parte del mondo Se Francescoha scelto Miami e l'Honduras per le suedi Capodanno, Ilary Blasi è volata dall'altra parte del mondo con Bastian Muller. In Thailandia con Bastian si è regalata un viaggio da sogno con ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Body shaming contro Francesco, i follower sui social: "Francè, te sei magnato le ... Totti, vacanze da sogno con Noemi e i figli: la incantevole meta Una meta da sogno per la famiglia Totti, orfana della mamma Ilary in vacanza con il suo Bastian Muller in Oriente, in Thailandia. Chanel Totti, insieme a papà Francesco, a Christian e ...Una fotografia pubblicata su Instagram è stata il punto di ritrovo di molti hater. «Francé, te sei magnato le borsette de Ilary», ha scritto un utente ...