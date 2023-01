Totti ingrassato? L’immagine dell’ex calciatore in costume fa il giro del web

(Di martedì 3 gennaio 2023) Durante uno spot per un noto marchio di automobili,ha pubblicato una foto di sé nella quale non appariva in forma “smagliante”, e più di qualcuno gliel’ha fatto notare, soprattutto sui social. “France’, te sei magnato le borse di Ilary?”, ironizzava un utente, senza che all’ex capitano giallorosso venisse in mente di rispondere. Lo stesso “pupone” sa bene che il suo fisico non è più quello di un tempo, a 46 anni, dopo aver appeso le scarpette al chiodo ormai da qualche stagione. Nonostante tutto, però,cerca di tenersi in forma giocando a calciotto oppure a padel. Dai Caraibi, però, dove si trova in vacanza con la nuova compagna Noemi Bocchi e i suoi tre figli, arriva la risposta a tutti i dubbi: alcuni fan l’hanno riconosciuto e immortalato insu una spiaggia bianca di fronte al mare cristallino, durante il suo ...

La Gazzetta dello Sport

Body shaming sui social Francescoinizia il 2023 vittima di body shaming. L'ex calciatore, che ora è in vacanza a Miami con Noemi Bocchi e i figli Isabel, Cristian e Chanel, ha pubblicato un ...Qualcuno gli ha fatto (poco elegantemente) notare come sembrasse, in un misto di ironia e cattiveria, con battute tipo: " France', te sei magnato le borse di Ilary "., abituato fin ... Totti ingrassato Pubblica foto per Capodanno e i follower: "France' te sei magnato le borse de Ilary" Una meta da sogno per la famiglia Totti, orfana della mamma Ilary in vacanza con il suo Bastian Muller in Oriente, in Thailandia. Chanel Totti, insieme a papà Francesco, a Christian e ...Francesco Totti ingrassato: body shaming sull'ex capitano della Roma. Ecco cosa è accaduto in rete per una foto pubblicata.