Tottenham | Conte | “Se resto dipende da me e dal club | possono succedere mille cose”

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il tecnico del, Antonio, ha parlato alla vigilia del match della 19ª giornata di Premier League in casa del Crystal Palace. Ecco le sue parole: “Stiamo cercando di realizzare le basi del nostro progetto, come ripeto da quando sono arrivato. Non ho detto che ci servono giocatori, ho solo ricordato cosa stiamo facendo. Io ho un contratto qui per aiutare ila costruire e a realizzare il suo progetto. Sono felice qui, sono felice di restare. Mi sta piacendo questa esperienza al, come stiamo lavorando: ho trovato unmoderno, ho un buon rapporto con tutti, ho trovato dei buoni giocatori. Ad ora sono ale ilha il mio massimo impegno per aiutare a realizzare questo progetto, per costruire qualcosa di importante. Poi che io ...

È il solito battagliero, Antonioquello che ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia ... 'Se resto qui alQuesto è un problema tra me e la dirigenza - ha tuonato l'ex Inter - . ...non le manda a dire, non l'ha mai fatto. 'Non ho detto che ci servono giocatori. Capisco che ... Ad ora sono ale mi impegno per realizzarlo'. Progetto Il tecnico prosegue senza sosta. '... Conte agita il Tottenham: come la Juve può cambiare il suo futuro Il tecnico del Tottenham polemico: "Capisco che il mio inglese non sia buono e che a volte non mi faccio capire. Il club sa bene quale è la situazione: c'è un progetto, ho ricordato quale è"