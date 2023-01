Toro | Juric coccola i suoi | ' Vlasic e Lukic sono intoccabili Ora occhio al Verona'

TUTTO mercato WEB

"Il Verona per tre anni è stato davanti ale anche adesso che si trova in una situazione difficile nonostante abbia conservato ... Ecco, il comandante Ivanha lanciato il suo avviso ai ..., dunque, apre spiragli importanti, fondamentali. Avanti con gli altri argomenti caldi. " ... Dico che con due acquisti di spessore questodiventa competitivo ai massimi livelli. E adesso ... Incerto il futuro granata di Juric. La Stampa: "Il Toro prova a regalargli Praet e Ilic" Il tecnico granata alla vigilia del ritorno in campo: "Serve concentrazione, i dettagli faranno la differenza. Il mercato Penso resteremo così" ...Il tecnico è concentrato sulla sfida di domani con il Verona, ma anche sul rinnovo del contratto e su cosa serve ai granata per crescere ancora ...