(Di martedì 3 gennaio 2023) Riil calcio giocato e si riparte col botto:, la squadra che fino adesso ha dominato il campionato e quella che alla vigilia godeva di tutti i favori dei pronostici. Per Spalletti ...

Tiscali

Ritorna il calcio giocato e si riparte col botto: Napoli - Inter, la squadra che fino adesso ha dominato il campionato e quella che alla vigilia godeva di tutti i favori dei pronostici. Per Spalletti ...... Michel Claise, una formale istanza con la quale, pur dichiarandomi estraneo ai fatti, chiedo di essere sentito per contribuire all'accertamento della, rinunciando a tal fine alle guarentigie ... Torna la verità del campo. Per il Napoli c'è l'Inter, la prova del nove