Torna a casa l’uomo salvato dal fango dell’alluvione di Casamicciola

(Di martedì 3 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stato dimesso nella giornata di ieri, dopo 37 giorni di ricovero, il paziente di Ischia trasportato in elicottero all’ospedale Cardarelli di Napoli, lo scorso 26 novembre, a causa del politrauma subito nell’alluvione dimicciola. I diversi traumi al bacino, al costato e alle vertebre e la grave insufficienza respiratoria avevano indotto i medici a riservarsi la prognosi per i primi giorni di trattamento, temendo anche il peggio. A circa 7 giorni dal suo arrivo il paziente, ricorda una nota del Cardarelli, era infatti stato trasferito al reparto di rianimazione a causa delle gravi problematiche respiratorie causate dale dall’acqua entrata nei polmoni. Raggiunto il pieno recupero respiratorio, il paziente era stato nuovamente preso in carico dal Trauma Center in preparazione delle dimissioni. Nel corso di ...

Agenzia ANSA

