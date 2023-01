Torino | Singo non vuole rinnovare | le possibili destinazioni

(Di martedì 3 gennaio 2023) Wilfriednon ha intenzione diil suo contratto con il. Tutti i dettagli sulletà per il futuro Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, Wilfriednon rinnoverà il proprio contratto con il. L’esterno destro scadrà nel giugno del 2024. Le richieste del club granata per cederlo si aggirano intorno ai 15 milioni di euro. Oltre al mercato italiano, l’esterno potrebbe essere ambito da vari club di Premier League per le sue caratteristiche fisiche e tecniche. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AreaNapoli.it

Tutti i dettagli sulle possibilità per il futuro Secondo quanto riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, Wilfriednon rinnoverà il proprio contratto con il. L'esterno destro scadrà ...Nella stessa zona di campo, attenzione anche a Wilfried, ma lo spagnolo classe 2004 è un ... semplicemente perché la Vecchia Signora vorrebbe portare subito il calciatore a, il Newcastle ... Da Torino: 'Singo non vuole rinnovare: fissato il prezzo'. Napoli (e non solo) avvisato Quella di domani all'Olimpico Grande Torino sarà la 57^ sfida tra Torino e Verona.. Nei precedenti 56 incontri sono state 10 le vittorie ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...