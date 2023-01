Torino | Juric | “Differenza minima con il Verona Calciomercato? Non ci penso”

(Di martedì 3 gennaio 2023) Ivan, tecnico del, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Hellas: “Affrontiamo una squadra davanti a noi da tre anni. Tolte le prime sette-otto, le altre sono a un livello simile. A mio avviso c’è unatra le due squadre e mi aspetto una sfida di valori alla pari. Serviranno concentrazione e pressione sulle seconde palle, ma anche tecnica e qualità. Questa sosta è stata particolare. Abbiamo provato a mantenere la forma e credo che la squadra abbia lavorato bene“. L’allenatore dei granata ha poi parlato dei singoli: “Sanabria è a disposizione, così come Linetty. Aina invece ha bisogno di tempo e resterà fuori insieme a Pellegri e Ilkhan. Singo? Salvo sorprese rientrerà dopo il“. Sulle scelte di formazione, invece: ...

Tuttosport

