Tor Bella Monaca | chiuso il bar di Via Quaglia | era ritrovo di spacciatori e pregiudicati

(Di martedì 3 gennaio 2023) Roma. Il titolare del bar in Via P.F., nel quartiere di Tor, è stato raggiunto da una notifica di sospensione della licenza nelle ultime ore. Il Questore ha emesso la notifica con conseguente immediata chiusura dell’esercizio per la durata di 15 giorni. La motivazione è da rintracciare nel fatto che le indagini dei Carabinieri hanno evidenziato come l’esercizio fosse luogo di eventi atti a minare l’ordine e la sicurezza pubblica, oltre checonsueto di persone pregiudicate e considerate pericolose, dedite principalmente all’attività di spaccio di droga.il bar in Viaa TorIeri sera, i Carabinieri della Stazione Roma Torhanno notificato al titolare ...

Radio Colonna

A fine spettacolo brindisi augurale con il pubblico TeatroMonaca - Arena TeatroMonaca Via Bruno Cirino angolo Via Duilio Cambellotti raggiungibile con Metro C o Linea Bus 20 ...Sarà per questo che aMonca ha piazzato cassonetti giganti in barba al decoro. Mostra coraggio in alcune scelte ma pesa sul suo voto la scelta di Santa Palomba per il Termovalorizzatore. A ... VI Municipio: la proposta di Rampelli, fare di Tor Bella Monaca una “zona franca” Uno strumento finalizzato a contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire a l'integrazione sociale e culturale di chi vive in circoscrizioni o quartieri caratterizzati da ...Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...