Tiziana Rocca | chi è il marito Giulio Base | età | carriera | film | figli | vita privata e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 3 gennaio 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Anche quest’oggi la solarità della conduttrice è pronta a regalare un momento di gioia e spensieratezza ai suo affezionati telespettatori. Ma chi saranno gli ospiti presenti in studio? Tra i volti che vedremo quest’oggi della Bortone anche la produttrice. Cosa sappiamo della sua dolce metà? Chi èè nato a Torino il 6 dicembre del 1964 ed è un noto regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico. Dopo il diploma alla Bottega Teatrale di Firenze, ha conseguito la laurea in Storia del Cinema presso la Facoltà di Lettere e Filosofia alla ...