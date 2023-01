Ti sei inginocchiato? | scoppia il caos sulla Juve per il geto di Bonucci

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 gennaio 2023) Angel Di Maria e Leandro Paredes, il ritorno a Torino non è proprio da sogno. Dopo il Mondiale vinto in Qatar contro l'Argentina, i due campioni del mondo sono stati accolti tra le polemiche dei tifosi bianconeri sui social, dopo essere di nuovo approdati alla Continassa. Reazione contraria a quella dei compagni di spogliatoio, come uno dei senatori, Leonardo, che ha dedicato ai due argentini una storia Instagram con su scritto: “Bentornati Campioni”. Nell'immagine, i due giocatori sono felici e sorridenti accanto al capitano bianconeri. Insomma, il miglior modo per cercare di instaurare il giusto clima prima della trasferta di Cremona. Di Maria e Paredes difficilmente titolari a Cremona Al match di Cremona, difficilmente Di Maria e Paredes partiranno titolari in una formazione iniziali in cui Allegri dovrebbe puntare su quasi gli stessi giocatori ...