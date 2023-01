Ti prego | aiutami De Filippi | la lettera a C' è Posta per te prima del dramma

(Di martedì 3 gennaio 2023) Uno sfogo mai arrivato a Maria De. Donatella Hodo,di suicidarsi nel carcere di Verona, aveva scritto una lungaalla conduttrice. Quest'ultima però non è mai giunta a destinazione. A trovare la missiva il padre della ragazza che avrebbe voluto essere aiutata dal programma C'èper te. "Ciao Maria - è il contenuto delladiffusa dal Corriere della Sera -, ti scrivo questaper raccontarti la mia storia e per chiederti aiuto…Purtroppo mi trovo nel carcere di Montorio…Ho avuto un'infanzia e un'adolescenza difficili con tanti problemi, non ho avuto la forza di reagire e mi sono buttata nella droga". Eppure Donatella era intenzionata a cambiare vita, migliorarla: "Maria ti, ti chiedo di aiutarmi, voglio uscire fuori ...

In un momento di enorme disperazione, ha cercato il conforto di un personaggio televisivo, tra i più amati dal pubblico italiano: Maria De Filippi . Una giovane albanese di 26 anni, Donatella Hodo ha ...Mesi fa Donatella Hodo si è tolta la vita in carcere. Quest'ultima è finita dietro le sbarre per furto e rapina. La donna è finita anche nel tunnel delle droghe. E per tutti questi motivi ha scritto ... ‘Ti prego aiutami’: 26enne scrive una lettera a Maria De Filippi, poi si uccide in carcere È morta suicida quattro mesi fa, nella notte tra l’1 e il 2 agosto del 2022. Aveva avuto una crisi e, in preda allo sconforto, non ha trovato il coraggio di reagire. Questa è la storia di Donatella, u ...C'è posta per te, la donna ha chiesto aiuto alla conduttrice prima di fare l'estremo gesto: la lettera Mesi fa Donatella Hodo si è tolta la vita in ...