The Pale Blue Eye | Christian Bale | “Non ha usato nessun metodo sul set”

(Di martedì 3 gennaio 2023) Sul set di TheEye – I delitti di West Point, film scritto e diretto da Scott Cooper disponibile su Netflix dal 6 gennaio, il protagonistanon è ricorso asul set per interpretare Augustus Landor. A rivelarlo è stato il suo collega Harry Melling, attore noto per essere stato nel cast di Harry Potter e La regina degli scacchi, in una recente intervista a The Independent. “La mia esperienza, lavorandoci insieme, era che entrambi ci presentavamo sul set, non parlavamo per niente della scena, e iniziavamo semplicemente a recitarla. Non c’era modo di rimanere nel personaggio, ma immagino che tu sia sempre trattenuto all’interno di una qualche forma di personaggio solo perché indossi i vestiti e sei in quell’ambiente come quella persona“, ha dichiarato ...

Esquire Italia

Ha prodotto l'EP del 1983 dei Cocteau Twins, Peppermint Pig e ha lavorato col gruppo ingleseFountains. Nel 1986 inizia la sua carriera solista firmando con Les Disques du Crépuscule e ...Nel caso diBlue Eye , adattamento dell'omonimo romanzo del 2003 di Louis Bayard, questo ha significato scendere ad alcuni compromessi con lo standard di Netflix , che garantisce ... The Pale Blue Eye: recensione del film Netflix Rankine con il cantante Billy Mackenzie – scomparso nel 1997 a soli 39 anni – aveva fondato la band nel 1979 ma le prime registrazioni erano a nome Mental Torture. Successivamente il loro singolo/cove ...Harry Melling is sharing how he feels about J.K. Rowling's divisive views on gender. The Pale Blue Eye actor, 33, who played Dudley Dursley in the Harry Potter films, was asked to weigh in on the ...