The Boys Gen V | la data di uscita dello spin-off

(Di martedì 3 gennaio 2023) TheGen V ha una (vaga)di. Il team che sta dietro l’account social-off ha, infatti, deciso di comunicare la presuntadi, senza rinunciare a prendere un po’ in giro i fan della serie che, senza ombra di dubbio, rimarranno più che frustrati da quanto scritto su Twitter. Our favorite set of numbers! pic.twitter.com/ktmxb6Gi4D — GEN V (@genv) January 1, 2023 Come riportato da CBR, la conferma delladi-off arriva tramite l’account ufficiale di TheGen V su Twitter. Si tratta di una grafica in bianco e nero con su scritto “2023” accompagnata da un testo che fa riferimento allacome “la serie di ...

I fan di stanno attendendo da tempo un annuncio sulla data di uscita di Gen V , lo spinoff prodotto per Prime Video con al centro una giovane generazione di ragazzi dotati di poteri. L'account Twitter ...è stato una vera e propria manna dal cielo per Prime Video, tant'è che, dopo il suo successo, la piattaforma non solo ha potuto produrre e distribuire uno spin - off animato,: ... The Boys, Gen V Prime Video conferma una finestra di uscita senza senso L'ironia sulla data d'uscita della serie non fa che incrementare l'hype per lo show, che si prospetta estremamente violento.