The Batman | Metropolis esiste nell' universo di Matt Reeves | la conferma nel fumetto di Paul Dano

(Di martedì 3 gennaio 2023) Ilfirmato dae dedicato al suo villain Enigmista, The Riddler: Year One,che la città di, dimora di Superman,di. DC Comics ha recentemente pubblicato The Riddler: Year One, unscritto dalla star di The, incentrato sulla discesaa follia del suo villain Enigmista. Ilcontiene lache la città di Superman,di The. Nelviene mostrata una donna ...

Comics Universe

Simmons ), il commissario di polizia di Gotham City e alleato di. La sua uscita era prevista ... Tuttavia, dato che nel 2023 dovrebbe arrivare al cinemaFlash , che vedrà anche il ritorno di ...... che ha anche preso in prestito il look del dottore malvagio per il suo Pinguino in" Il ... 19Wicker Man Robin Hardy 1973 Lasciate perdere Nicolas Cage che farnetica a proposito di api: il ... The Batman - ecco la storia segreta del Bruce Wayne di Robert ... Il fumetto firmato da Paul Dano e dedicato al suo villain Enigmista, The Riddler: Year One, conferma che la città di Metropolis, dimora di Superman, esiste nell'universo di Matt Reeves.Tim Burton ha raccontato la difficile comunicazione con Jack Nicholson sul set di Batman, nel quale ha interpretato il ruolo di Joker.