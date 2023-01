(Di martedì 3 gennaio 2023) Laè sempre più vicina a svelare la sua nuova. La Casa statunitense, infatti, ha annunciato l'organizzazione per il primoprossimo di un "investor day", ossia un incontro con la comunità finanziaria, durante il quale saranno affrontate varie tematiche inerenti le attività dell'azienda guidata da Elon Musk: i piani di espansione a lungo termine, l'allocazione del capitale (dividendi o acquisto di azioni proprie) e, per l'appunto, ladi terza generazione. La Model 2. La nuova architettura è destinata a diventare la base della Model 2, la piccola vettura da meno di 25 mila dollari su cui Musk punta per raggiungere il suo obiettivo di "democratizzare" la mobilità elettrica e, magari, il target di lungo termine dei 20 milioni di vendite. Nell'ultima conference call sui risultati del terzo ...

Quattroruote

Laè sempre più vicina a svelare la sua nuova piattaforma. La Casa statunitense, infatti, ha annunciato l'organizzazione per il primoprossimo di un 'investor day', ossia un incontro con la ...Tre storie negli Stati Uniti - Anegli USA il via libera alla sperimentazione di un farmaco ... il miliardario fondatore diElon Musk è diventato il nuovo proprietario di Twitter, ... Tesla: a marzo sarà svelata la piattaforma per le elettriche low-cost - Quattroruote.it La Casa californiana ha annunciato l’organizzazione di un "investor day" per discutere di vari argomenti, tra cui l’architettura alla base, probabilmente, dell’attesa Model 2 ...di Daniel Shvartsman Tesla (NASDAQ:TSLA) ha annunciato per il quarto trimestre del 2022 consegne per 405.278 veicoli, con una crescita del 40% rispetto al 2021. Questo numero è stato inferiore alle st ...