Terremoto | scossa vicino Caserta di magnitudo 3 5

(Di martedì 3 gennaio 2023) Unadiè stata avvertita oggi 3 gennaio in provincia dicon unadi 3.5. Il sisma è stato rilevato dall'Ingv alle 16.54 con epicentro a un chilometro da San Pietro Infine, nelno, a una profondità di 20 km.

