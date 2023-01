Terremoto | scossa avvertita in provincia di Frosinone | la terra trema ancora

(Di martedì 3 gennaio 2023) Paura nel sud Italia. Unadi, di magnitudo di 3.5 è stata registrata dai sismografi dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia, questo pomeriggio alle 16.54 con epicentro a San Pietro Infine, indi Caserta. Laè stataanche indi, nel Cassinate. Il sisma ha creato apprensione tra i cittadini, soprattutto quelli che abitano ai piani alti. Per fortuna al momento non si registrano danni.

Unadisi è verificata oggi pomeriggio alle 16:55 al confine fra Lazio, Campania e Molise . Il sisma, secondo le rilevazioni dell'INGV, è stato di magnitudo 3.5 e ha avuto epicentro a 1 ...Unadiè stata avvertita oggi 3 gennaio in provincia di Caserta con una magnitudo di 3.5. Il sisma è stato rilevato dall' Ingv alle 16.54 con epicentro a un chilometro da San Pietro ...CASERTA – Paura in provincia di Caserta per una scossa di terremoto avvertita chiaramente da tutta la popolazione che ha notato lampadari e sedie muoversi. Il terremoto, verificatosi nell'alto Caserta ...