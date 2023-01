Terremoto Centro Italia | Guido Castelli nuovo commissario per la ricostruzione al posto di Giovanni Legnini

Corriere della Sera

... della ricostruzione e del dissesto idrogeologico saranno preziose per dare un nuovo impulso all'opera di ricostruzione nelle regioni delItalia, Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio. L'augurio di ...La ricostruzione delItalia oggi si presenta molto cambiata rispetto a tre anni fa. Abbiamo varato importanti semplificazioni ed innovazioni normative, tra le quali il Testo unico della ... Terremoto del Centro Italia, Meloni nomina Guido Castelli nuovo commissario per la ricostruzione: è polemica L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune: “Giungano al senatore Guido Castelli i migliori auguri di buon lavoro per l’importante e impegnativo compito che l’attende in qualitIl governo ringrazia per il lavoro sin qui svolto il commissario uscente On. Giovanni Legnini, il quale mantiene le competenze di commissario per Ischia.