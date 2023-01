(Di martedì 3 gennaio 2023) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Ladel senatore Guido- da parte del presidente del Consiglio Giorgia Meloni - a nuovo commissario per la ricostruzione postdel centro Italia, e' in linea con la grande attenzione che il nostro governo rivolge ai territori. Siamo certi che svolgerà il suo lavoro con l'impegno, la determinazione e la professionalità che ha sempre investito in ogni ruolo ricoperto. Noial suo". Così Alessandrodi Fi.

Il Sannio Quotidiano

"Danneggia Schlein",dem per la candidatura di Cuperlo: Pd in frantumi 'Il Dl Rave che ...di interventi importanti - ha detto il capogruppo di Forza Italia alla Camera Alessandro- . ...Nel novembre1980 documenta ilin Irpinia , per il settimanale Epoca di Mondadori e per ... Dal 2018 collabora alla rivista Diva&Donna sotto la direzione moda di Daniela Rosa. Nell'... Terremoto: Cattaneo, ‘bene nomina Castelli, saremo a suo fianco’ Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "La nomina del senatore Guido Castelli - da parte del presidente del Consiglio Giorgia Meloni - a nuovo commissario per la ricostruzione post terremoto del centro ...