Terra Amara | Trama Puntate dal 16 al 20 Gennaio 2023 | Demir Spara A Gulten!

(Di martedì 3 gennaio 2023)dal 16 al 20e Yilmaz sono protagonisti dell’ennesimo scontro e si minacciano con le armi, ma Gulten si mette in mezzo e finisce per essere gravemente ferita da Yaman…va avanti e, nel corso della settimana dal 16 al 20, al centro dell’attenzione ci sarà, purtroppo, la povera Gulten. Quest’ultima finirà per ferirsi gravemente dopo essere finita al centro di uno scontro trae Yilmaz. Sarà proprio Yaman a far partire, anche se per errore, il colpo di pistola. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo ...

ilsipontino.net

Terminate le vacanze di Natale,riprende con la sua programmazione normale di mezz'ora al giorno. Ma rimane il sabato in cui ci sarà una puntata superlunga. Vediamo dunque cosa accadrà nella seconda settimana di gennaio: ...Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 4 gennaio 2023 , alle 14.10 , Zuleyha assicura a Mujgan di non amare più Yilmaz , e allo Demir di amare soltanto lui . Lo Yaman, tuttavia, non le ... Anticipazioni Terra Amara, vendetta crudele di Demir: lacrime e disperazione! Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 4 gennaio 2023 su Canale 5 rivelano che Zuleyha fa un'ammissione a Mujgan, e poi a ...Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda mercoledì 4 gennaio 2023 su Canale 5 rivelano che Zuleyha prende di petto Mujgan per dirle che non prova più niente per Yilmaz, e poi dichiara a D ...