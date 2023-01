Terra amara | spoiler | Seher tiene in pugno Demir | Hunkar interviene

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 3 gennaio 2023) Chi avrebbe mai pensato che una domestica sarebbe riuscita a mettere la famiglia Yaman in ginocchio? Ebbene, è questo lo scenario che si prospetta nelle prossime puntate di, quando la furba e cinicacercherà a tutti i costi di imprimere una svolta alla sua esistenza a spese di. Tutto partirà quando la ragazza scoprirà di essere rimasta incinta di Gaffur, dopo che il capomastro ha tradito la moglie Saniye con la cameriera.metterà a punto un piano diabolico per far credere a tutti che il figlio che aspetta sia di. Per rendere più credibile la sua bugia, approfitterà di una sera in cui il marito di Zuleyha sarà particolarmente stanco ed assonnato e deciderà di mettersi a letto. La domestica, come si evince daglidella soap ...