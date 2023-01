Tennis | Torneo Adelaide - 1 Debutto con vittoria per Djokovic

SanremoNews.it

Il serbo, numero 1 del tabellone, si è imposto in due set sul francese Lestienne ADELAIDE (AUSTRALIA) - Dopo i problemi giudiziari dello scorso anno, Novak Djokovic inizia la sua avventura australiana ...Ecco il programma e gli orari di mercoledì 4 gennaio 2023 sul cemento australiano deldi Adelaide. Si parte alle 01:30 della notte italiana con Vondrousova e Kanepi sul centrale. Non prima delle 05:00, toccherà a Medvedev, fresco di vittoria contro Lorenzo Sonego, costretto a ... Tennis: oltre 300 iscritti al torneo 'Itf Master 400 Sanremo' al via oggi sui campi di Sanremo e Ospedaletti Il serbo, numero 1 del tabellone, si è imposto in due set sul francese Lestienne ADELAIDE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Dopo i problemi giudiziari ...La 21enne di Fermo battuta in tre set dalla russa Anna Blinkova AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) (ITALPRESS) - Nella notte italiana Elisabetta ...