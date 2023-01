Tennis | Sinner e Sonego show in doppio ad Adelaide | Lorenzo recupera dall’infortunio | Jannik fa il bis

Leggi su oasport

(Di martedì 3 gennaio 2023)hanno sconfitto James Duckworth e Alexei Popyrin nel match divalido per il primo turno del torneo ATP 250 di. Iti italiani si sono imposti in due set con il punteggio di 6-4, 6-3 e hanno così staccato il biglietto per gli ottavi di finale, dove se la dovranno vedere contro Ebden/Qureshi sul cemento della località australiana. Prova decisamente confortante per i nostri portacolori, capaci di avere la meglio sulla rognosa coppia australiana.è tornato in campo dopo aver battuto un’oretta prima Kyle Edmund nel primo turno del tabellone di singolare (ora è atteso da Thanasi Kokkinakis), mentresembra avere smaltito i ...