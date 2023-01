Tennis | Martina Navratilova ha tumori alla gola e al seno

(Di martedì 3 gennaio 2023) caption id="attachment 336190" align="alignleft" width="150"/caption, ex campionessa di, ha un tumoree uno alallo stadio uno. Lo ha detto il suo agenteCnn in una e-mail. "Questo doppio colpo è serio ma ancora risolvibile - ha detto la 66enne Nacratilova in una dichiarazione sul sito web della Women'sAssociation (Wta) -. Spero in un esito favorevole. Combatterò con tutto quello che ho".ha già combattuto contro il cancro alnel 2010. L'ultima prognosi sarebbe buona, secondo la dichiarazione, e lei inizierà il trattamento questo mese.L'agente di, Mary Greenham, ha ...

Leggenda vivente del tennis mondiale, Martina Navratilova è stata numero uno al mondo per 332 settimane, tra il 1978 e il 1987. Ora ha 66 anni, è un'apprezzata commentatrice televisiva e ha già ... Tennis, Martina Navratilova: "Ho un doppio tumore" Martina Navratilova, dopo aver vinto 18 tornei del Grande Slam, inizia oggi la sua battaglia contro un doppio tumore alla gola e al seno ...L'americana nata in Cecoslovacchia 66 anni fa, regina degli Anni 80 con 59 Slam in bacheca, è in cura per una ricaduta del tumore al seno battuto 13 anni fa e un nodulo al collo: «Un doppio smacco, ma ...