Tennis | dramma Navratilova | “Cancro a seno e gola”

(Di martedì 3 gennaio 2023) L’ex campionessa ha dato l’annuncio in un’intervista Martina, una delle sportive ete più famose, deve intraprendere un percorso impegnativo di cure. L’ex campionessa di, per lei ben 18 titoli Slam, ha infatti un doppio tumore. L’annuncio l’ha dato lei stessa al The Times. A novembre 2022 dopo aver notato un linfonodo ingrossato al collo le è stato diagnosticato il doppio. “È un doppio colpo grave, ma ancora risolvibile – ha detto l’ex campionessa -. Spero in un esito favorevole. Sarà doloroso, ma lotterò con tutte le mie forze”. Una battaglia che ritorna, visto che 13 anni fa la slovacca, tra le poche a fare coming out nel circuito WTA aveva dovuto affrontare un tumore al, eliminato con radioterapia., il quadro clinico Un portavoce ha ...

La donna non lavorerà conChannel e sarà impegnata con dei trattamenti, che comincerà subito, a New York. Nel corso della sua carriera Martina ha vinto ben 59 titoli del Grande Slam, suddivisi ...Una brutta notizia scuote il mondo dele dello sport: un cancro alla gola e al seno è stato diagnosticato a Martina Navratilova . Già in passato (nel 2010), la 66enne ex tennista vincitrice di 18 Slam in carriera aveva dovuto ... Il dramma di Martina Navratilova: annuncia la terribile malattia e scuote il mondo del tennis “Questo doppio colpo è serio ma ancora risolvibile“, ha detto Navratilova a The Times Già 13 anni fa Navratilova dovette lottare contro un tumore al seno, sconfiggendolo dopo tre anni di radioterapia.Alla 66enne ex numero uno del mondo è stato diagnosticato un cancro alla gola e al seno: "Combatterò con tutto quello che ho" ...