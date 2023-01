Tennis | dopo essere uscito di prigione | Becker lavorerà con Eurosport agli Australian Open

(Di martedì 3 gennaio 2023)diil mese scorso, Boristornerà come consulente di, il primo torneo del Grande Slam della stagione. Ecco le parole di Jochen Gundel, uno dei manager della filiale tedesca della Warner. Bros Discovery, casa madre della catena: “Sono lieto che Boristorni nel nostro team. Dal 2017 Boris è parte integrante delle trasmissioni disu”. Ricordiamo che, era stato condannato a fine aprile dalla giustizia inglese a due anni e mezzo di reclusione per frode fiscale. ...

