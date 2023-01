Temperature miti fino all' Epifania | dopo arriva la pioggia ma niente freddo 

Leggi su agi

(Di martedì 3 gennaio 2023) AGI - Nei prossimi giorni si attende tempo per lo piu' asciutto in Italia dove a prevalere saranno nebbie e nubi basse soprattutto su coste e pianure. Queste le previsioni del Centro Meteo Italiano che mostrano un cedimento dell'alta pressione dal weekend. Possibile peggioramento meteo in arrivo all'inizio della prossima settimana con precipitazioni sparse mafreddo. Un campo di alta pressione dal basso Atlantico si estende verso l'Europa centro-occidentale abbracciando anche gran parte del Mediterraneo. Lento calo termico in arrivo ma con valori ancora di qualche grado al di sopra delle medie anche nel giorno dell'. Queste le previsioni meteo per oggi: Al Nord: Molte nubi al mattino con deboli precipitazioni tra Liguria e Lombardia. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e nottata ancora molte nuvole su tutti i ...