(Di martedì 3 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiè stata inserita dal Magazine di viaggi e turismo “Si Viaggia” tra le 10piùsui. “Mare, montagna ma non soltanto lazza dell’Italia si svela anche nel paesaggio lacustre e negli innumerevoli borghi e paesi che si specchiano nelle limpide acque dei”. Così si legge nell’incipit dell’articolo pubblicato il 31 dicembre scorso ha dedicato una pagina aaccostandola ad alcuni dei luoghi più belli d’Italia per il fascino restituito dai rispettivi specchi d’acqua. Vi sono Pallanza, sul Lago Maggiore; Bellagio, sul Lago di Como e Molveno sulle Dolomiti; lo stupendo laghetto di Barrea nel Parco Nazionale ...

anteprima24.it

La Uila di, in collaborazione con la Parrocchia Maria Santissima del Roseto e la Corale Polifonica Santi Apostoli Pietro e Paolo di Melizzano,diretta dal Maestro Alessandro Fusco, organizza per il ...Solopaca . La Uila di, in collaborazione con la Parrocchia Maria Santissima del Roseto e la Corale Polifonica Santi Apostoli Pietro e Paolo di Melizzano, organizza per il giorno 5 gennaio, dalle ore 17.45, ... Telese Terme tra le 10 località più belle affacciate sui laghi italiani Nuovo provvedimento dell’amministrazione del sindaco Giovanni Caporaso che ha ritenuto opportuno consentire l’accoglimento delle continue richieste da parte dei familiari delle salme deposte nei locul ...Nuovo provvedimento dell’amministrazione del sindaco Giovanni Caporaso che ha ritenuto opportuno consentire l’accoglimento delle continue richieste da parte dei familiari delle salme deposte nei locul ...