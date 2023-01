Teatro di Fiesole | signori | si replica «Sì | son sassi» di Alessandro Riccio

LA NAZIONE

... sede dell'azienda di Wanda Ferragamo, così come la sua tenuta a, nelle campagne fiorentine. Non potevano mancare Verona, Sirmione e ilOlimpico di Vicenza, scenari fondamentali per ...... da Palazzo Spini Feroni a Firenze, sede dell'azienda di Wanda Ferragamo, alla sua tenuta a,... fino a Verona, a Sirmione e alOlimpico di Vicenza per raccontare la storia di Maria Callas. Ritorna ’Sì, sono sassi’ della Firenze capitale FIRENZE – Tante repliche, pienoni di pubblico e commenti entusiastici: Sì, sono sassi di Alessandro Riccio è tra gli spettacoli teatrali di maggior successo di queste Feste; Alessandro Riccio e Gianma ...Il debutto a Santo Stefano, una lunga serie di repliche, pienoni di pubblico e commenti entusiastici. “Sì, sono sassi” è tra gli spettacoli teatrali più gettonati di questo Natale fiorentino. Successo ...