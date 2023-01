Taylor Swift | la gattina Olivia ha un patrimonio da capogiro 97 milioni di dollari | non è lei però l’animale più ricco del mondo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 gennaio 2023) Nella vita dici sono solamente due grandi amori: la musica e la passione sfrenata per gli animali. La popstar americana infatti ha sempre mostrato attraverso i suoi canali social e videoclip musicali la presenza dei suoi gatti Meredith Grey,Benson e l’ultimo arrivato Benjamin Button. Tra loroad aver ricevuto un premio molto ambito. Laha raggiunto il terzo posto in una curiosissima classifica stilata da Forbes, la “Pet Rich List”.quindi, secondo i nomi presenti, sarebbe il terzo animale piùdelcon un fondo complessivo di 97di. Del resto si potrebbe dire che, come la mamma, ancheè diventata ...