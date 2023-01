Tali e Quali | Carlo Conti invita una collega famosissima | è l' unico modo per battere Maria De Filippi

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il conduttore di Rai Uno si prepara a sfidareDecon C'è Posta per te: ecco chi sarà la sua ospite speciale. Gennaio è arrivato e la sfida tra le prime serate di Rai Uno e Canale Cinque è pronta a ricominciare. Come sempre la rete capitanata da Piersilvio Berlusconi vede protagonista Mari Decon C'è Posta per te chenuerà fino alla primavera a guidare il sabato sera con Amici. La queen è una garanzia per Berlusconi che però dovrà comcon, almeno per questo primo periodo.è pronto alla sfida televisiva con l'amica, non è un mistero che i due si augurano ogni anno in bocca a lupo per i rispettivi programmi. Una televisione fatta di rispetto e affetto reciproco che ...